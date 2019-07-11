Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное делоLenta.ru вчера в 14:03

В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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Источник: СК выделил в отдельное производство дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, оно связано с действиями сексуального характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 13:40

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Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 14:17

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Lenta.ruвчера в 14:03

Следствие усмотрело в действиях отца сестер Хачатурян истязания и сексуальное насилие

Интерфаксвчера в 13:25

СКР возбудил дело в отношении отца сестёр Хачатурян

Говорит Москвавчера в 13:42

Источник: СК выделил в отдельное производство дело в отношении отца сестер Хачатурян

ТАССвчера в 13:40

Следователи заподозрили отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми. Как это повлияет на исход дела

Дождьвчера в 14:36

Адвокаты сестер: отдельного дела против Михаила Хачатуряна пока нет

Телеканал 360°вчера в 14:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
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У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы

Обновлено вчера в 03:56
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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
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Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
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Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе

Обновлено вчера в 13:03
Политика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 00:18
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Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

Обновлено вчера в 06:30
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено вчера в 02:46
Экономика

Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах

Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро

Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах

Туристы в Дубае теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, для этого им необходим только оригинал паспорта, сообщают эмиратские СМИ.
Обновлено вчера в 17:19
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Общество

Мэр Екатеринбурга: опрос о площадке для возведения храма надо провести

Обновлено вчера в 20:38
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено 10 июля в 12:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
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