Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, оно связано с действиями сексуального характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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