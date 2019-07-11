Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное делоLenta.ru 14:03
В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, оно связано с действиями сексуального характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС13:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Политика
Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы бывшего вице-президента США Джо Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Президент Бразилии может назначить сына послом в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Политика
Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле
Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Игры
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Политика
США отложили введение санкций в отношении главы МИД Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях в отношении Ирана.
Обновлено в 19:26
Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Теннис
Серена Уильямс стала финалисткой Уимблдона
Обновлено в 11:03
Экономика
«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»
Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Госдеп опроверг информацию о смягчении санкций в отношении КНДР
В своем материале агентство Yonhap утверждало, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Рютте передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 19:20
Футбол
Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная
В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
Обновлено в 15:34
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32