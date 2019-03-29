Происшествия

Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного делаRT на русском 08:39

СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, о задержании которого ранее стало известно.
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Светлана Петренко
Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 09:05

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Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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