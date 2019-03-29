Происшествия
Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного делаRT на русском 08:39
СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, о задержании которого ранее стало известно.
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Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
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С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
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Армия и оружие
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