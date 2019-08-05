ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка. По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, на днях база «была продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов. Сейчас база данных продается в интернете по цене примерно 5 руб. за строку.

Политика В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Происшествия Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Авто В России начались продажи кроссовера DFM 580 Стоимость базовой версии DFM 580 составляет 1 190 000 рублей.

Общество На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Космос «Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.

Происшествия Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19 В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.

Происшествия Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Происшествия Стрелок из Огайо убил собственную сестру Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.

Происшествия В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил пулевое ранение.

Авто Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.

Экономика Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Недвижимость Сбербанк повысил по страховке возраст ипотечного заемщика до 60–65 лет По словам старшего вице-президента банка Натальи Алымовой, в Сбербанке растет доля клиентов старшего возраста, которые пользуются различными продуктами и сервисами кредитной организации.

Экономика Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.

Наука Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы «Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).