Экономика
В открытом доступе оказались данные 70 тыс. клиентов БинбанкаКоммерсантъ 05:00
В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка. По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, на днях база «была продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов. Сейчас база данных продается в интернете по цене примерно 5 руб. за строку.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:24
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
В России начались продажи кроссовера DFM 580
Стоимость базовой версии DFM 580 составляет 1 190 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Тамбов» – «Арсенал»: туляки проиграли тамбовцам все матчи
Обновлено вчера в 08:45
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил пулевое ранение.
Обновлено в 05:00
Авто
Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути
Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.
Обновлено в 03:11
Экономика
Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии
По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Недвижимость
Сбербанк повысил по страховке возраст ипотечного заемщика до 60–65 лет
По словам старшего вице-президента банка Натальи Алымовой, в Сбербанке растет доля клиентов старшего возраста, которые пользуются различными продуктами и сервисами кредитной организации.
Обновлено в 03:22
Экономика
Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов
Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.
Обновлено в 03:41
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Гус Тил: мне нравятся амбиции «Спартака»
Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация. "Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей.
Обновлено в 05:58