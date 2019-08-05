Экономика
В открытом доступе оказались данные 70 тыс. клиентов БинбанкаКоммерсантъ 05:00
В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка. По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, на днях база «была продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов. Сейчас база данных продается в интернете по цене примерно 5 руб. за строку.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.
Обновлено в 05:33
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:24
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Армия и ВВС Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте страны законопроекта, отменяющего закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI в Twitter.
Обновлено в 03:58
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено 03 августа в 11:14
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Игры
Создатели раскрыли секрет «странных коробок» в Borderlands 2
Один из создателей игры Borderlands 2 Кайл Питтман рассказал о «странных коробках», спрятанных по всем локациям проекта.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Видео эпичной схватки щенка и кота за лежак рассмешило Сеть
В Сети набирает популярность забавное видео настойчивых попыток щенка отнять лежак у сохраняющего хладнокровие кота.
Обновлено в 04:37
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Писатель Акунин высказался о российском выборе крымчан
Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.
Обновлено в 03:23
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Теннис
Теннисист Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в обновленном рейтинге ATP.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Политика
Дело о взятке якобы в интересах Кличко открыто на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело о взятке, которая якобы предлагалась в интересах киевского мэра Виталия Кличко.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Девять человек погибли из-за селя в горах Китая
Обновлено в 03:15
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
Обновлено в 05:27
Единоборства
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45