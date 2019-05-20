Происшествия

В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из РоссииРегион online 01:59

В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
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Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Известиявчера в 13:19

Дипломаты просят туроператоров не отправлять гостей в один из отелей Египта

РИА Новостивчера в 13:00

В отеле Хургады умер ребенок

Уралинформбюровчера в 07:10

Консульство РФ в Хургаде предупредило россиян об опасности отдыха в отеле Aladdin Beach Resort

Интерфаксвчера в 08:51

Россиян призвали воздержаться от поездок в один из отелей Хургады из-за случаев отравления

ТАССвчера в 08:18

Страховая: ребенок в отеле Хургады умер не из-за отравления

ТурДомвчера в 10:37

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Взгляд.рувчера в 09:18
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Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Общество

В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей

По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Политика

Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:42
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Гаджеты

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

На сей раз известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak обнаружил упоминания инженерных образцов видеокарт на основе Navi в базе данных нескольких популярных бенчмарков.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Щёлковский городской суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, заявившего о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 03:50
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Кино

Петербуржцы увидят кино стран Балтии

Зрителей ждут документальные фильмы и кино, снятое по автобиографическому роману.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Боевики из Сирии укрепят ИГ в Ираке

Формирующуюся на уровне провинций сеть укрепляют боевики, прибывающие в республику из Сирии, заявил постпред Индонезии при ООН Диан Трианшаха Джани.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Мужчины смогут уйти на пенсию раньше

Предполагается, что если мужчина вырастил в одиночку пятерых детей, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет (на 10 лет раньше), если четверых - с 61 года, троих - в 62 года.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

Семья Жанны Фриске заподозрила ведущего Дмитрия Шепелева в незаконной продаже имущества покойной певицы.
Обновлено в 03:48
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Авто

Mercedes-Benz выпустил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработали на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году.
Обновлено в 03:27
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Общество

В Екатеринбурге убрали забор в сквере на месте строительства храма

В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:22
Экономика

Госдума рассмотрит проект о финансовом маркетплейсе

Госдума на следующей неделе в первом чтении рассмотрит проект закона о создании маркетплейса, который позволяет оказывать финансовые услуги при помощи электронной платформы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:07
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США

Обновлено вчера в 21:39
Политика

Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Авто

Появились первые изображения нового кроссовера BMW X6

BMW является одним из новаторских брендов в этом сегменте, и инженеры компании в настоящее время вносят последние штрихи в третье поколение модели X6 – по сути первого купеобразного кроссовера.
Обновлено в 03:59
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