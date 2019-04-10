Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
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Магазины Fix Price появятся в отделениях «Почты России»

ПРАЙМ02:19

РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

Фонтанка.Ру03:54

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

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В некоторых отделениях Почты России появятся магазины непродовольственных товаров «Фикс Прайс»

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РБК02:02

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости02:59

На «Почте России» появятся магазины Fix Price

Весьма02:05
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