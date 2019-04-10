Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
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Транспорт
Частные перевозчики отменили льготу для пенсионеров из-за стресса
«REGNUM» сообщает, что в итоге льгота привела к негативным последствиям – кондукторы стали увольняться, водители не могут работать в таком стрессе, который вызван оскорблениями со стороны пенсионеров, не попадающих под льготную категорию.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Игры
Rebellion опубликовала трейлер ремастера Sniper Elite
Команда разработчиков игровой студии Rebellion опубликовала небольшое видео, в котором продемонстрирована существенная разница в графической составляющей между оригинальной игрой Sniper Elite V2 и ее перезагрузкой.
Обновлено в 00:42
Культура
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
Отец Кварацхелии рассказал об адаптации Хвичи в «Локомотиве»
Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Обновлено в 04:35
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Политика
«Роскосмос» назвал условия участия в коалиции
В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Экономика
Жадность эквайера губила: ставки по безналу пересмотрят до конца года
Вопрос снижения платы за эквайринг должен быть урегулирован до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Росстандарт создаст платформу для разработки «арктических ГОСТов»
В России будет создана открытая площадка для разработки особых стандартов для работы в Заполярье, рассказал замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных на Арктическом форуме.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Наука
Экспериментальные препараты подавили аллергию на арахис in vitro
Ученые разработали препараты, которые в эксперименте подавили аллергическую реакцию на арахис — ковалентные гетеробивалентные ингибиторы, необратимо связывающиеся только с антителами против наиболее аллергенных белков ореха, Ara h 2 и Ara h 6. Авторы считают, что их исследование поможет разработать лекарство от аллергии на арахис.
Обновлено 08 апреля в 16:01
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду
Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему был бы интересен поединок против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера.
Обновлено в 04:49
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Технологии
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Авто
Новый Bentley Flying Spur: первое изображение
Британская марки из Крю опубликовала контурное изображение профиля седана и видеоролик с выдвигающейся из капота фирменной эмблемой в виде крылатой буквы B. На изображении видно, что новый Flying Spur сохранит пропорции предшественника.
Обновлено в 04:27
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54