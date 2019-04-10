Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
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Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Следствие попросит перевести Майкла Калви под домашний арест
Следствие попросит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, содержащегося в СИЗО.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заняла военную базу у Триполи
В ходе ожесточенного противостояния бойцам Ливийской национальной армии удалось занять военную базу в 40 километрах от Триполи, которую ранее занимали группировки, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия, сформированному при поддержке Запада.
Обновлено в 04:54
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным
Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено вчера в 09:36
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика
ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве
Передача вакантного мандата Алфёрова Берулаве осуществляется в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты, выдвинутого КПРФ, Петра Медведева от получения депутатского мандата, переданного ему постановлением ЦИК от 27 марта.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Экс-мэр Владивостока получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:42
Технологии
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Дочка Виктории Дайнеко определилась с будущей профессией
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Политика
Путин прокомментировал возможность своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
Обновлено вчера в 15:12
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по зарплатам россиян
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат россиян на этот год.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»
Примечательно, что практически одновременно стало известно и об уходе Талалаева с должности главного тренера армянского "Пюника" - очевидно, у него уже имелась предварительная договоренность с "Химками".
Обновлено в 05:47
Футбол
Крис Смоллинг: «Игроки „МЮ“ были счастливы после жеребьевки»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал, что в команде были рады получить в соперники именно каталонский клуб.
Обновлено в 02:26
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39