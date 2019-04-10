Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
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Кино
41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
Обновлено в 10:33
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Футбол
Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»
Если бы "Ман Сити" реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части.
Обновлено в 10:02
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Экономика
UC Rusal запланировала разместить облигации на российском рынке
UC Rusal, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Авто
Euro NCAP протестировал Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Кроссовер Citroen C5 Aircross позиционировался инженерами компании как безопасная модель, а также с богатым оснащением, которые призваны спасти водителя и пассажиров автомобиля от аварии и травм.
Обновлено в 08:07
Технологии
Самодвижущуюся платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге
На борту платформы разместятся 15 научных лабораторий разного профиля.
Обновлено в 06:32
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Политика
США предложили подключить Китай к договору СНВ
В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:34
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Путешествия
Стали известны самые дешёвые пляжные туры на майские праздники
Туроператоры определили наиболее доступные направления для отдыха в период майских праздников.
Обновлено в 08:47
Политика
Владимир Путин посетит старинную церковь
До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Романова завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Батуми (Грузия).
Обновлено в 12:13
Политика
Порошенко поручил СБУ заняться Медведчуком
Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность нахождения в гуманитарной подгруппе контактной группы председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Владимира Медведчука.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Футбол
Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»
"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37