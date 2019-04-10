Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

ТАСС05:33

В некоторых отделениях Почты России появятся магазины непродовольственных товаров «Фикс Прайс»

Эхо Москвы04:33

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости02:59

РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

Фонтанка.Ру03:54

В отделениях «Почты России» в деревнях появятся магазины Fix Price

Дождь05:59

В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix Price

Говорит Москва05:04

«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

РБК02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Кино

41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
Обновлено в 10:33
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Футбол

Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»

Если бы "Ман Сити" реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части.
Обновлено в 10:02
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Экономика

UC Rusal запланировала разместить облигации на российском рынке

UC Rusal, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Авто

Euro NCAP протестировал Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Кроссовер Citroen C5 Aircross позиционировался инженерами компании как безопасная модель, а также с богатым оснащением, которые призваны спасти водителя и пассажиров автомобиля от аварии и травм.
Обновлено в 08:07
Технологии

Самодвижущуюся платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге

На борту платформы разместятся 15 научных лабораторий разного профиля.
Обновлено в 06:32
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Происшествия

Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Политика

США предложили подключить Китай к договору СНВ

В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:34
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Путешествия

Стали известны самые дешёвые пляжные туры на майские праздники

Туроператоры определили наиболее доступные направления для отдыха в период майских праздников.
Обновлено в 08:47
Политика

Владимир Путин посетит старинную церковь

До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Единоборства

Романова завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике

Россиянка Анастасия Романова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Батуми (Грузия).
Обновлено в 12:13
Политика

Порошенко поручил СБУ заняться Медведчуком

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность нахождения в гуманитарной подгруппе контактной группы председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Владимира Медведчука.
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Представлен монитор ASUS ProArt PA27UCX с сертификатом DisplayHDR 1000

Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Футбол

Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»

"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное