В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix PriceГоворит Москва 05:04

В «Почте России» считают, что магазины Fix Price обеспечат жителей населённых пунктов доступными товарами, которые, как правило, можно купить только в городах.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.

Спорт Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.

Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Экономика Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Политика Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.

Культура Польша отклоняет заявки России о создании музея в Собиборе Мягков добавил, что российские заявки о создании экспозиции в Собиборе отклоняются по политическим причинам.

Наука Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Общество Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Футбол «ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Буффоном "Пари Сен-Жермен" не планирует продлевать контракт с вратарем Джанлуижди Буффоном, передает "Советский спорт".

Авто Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Авто Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».