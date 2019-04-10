Общество

В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix PriceГоворит Москва 05:04

В «Почте России» считают, что магазины Fix Price обеспечат жителей населённых пунктов доступными товарами, которые, как правило, можно купить только в городах.
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«Почта России» решила подзаработать на ширпотребе

Lenta.ru06:49

В отделениях «Почты России» в деревнях появятся магазины Fix Price

Дождь05:59

В некоторых отделениях Почты России появятся магазины непродовольственных товаров «Фикс Прайс»

Эхо Москвы04:33

РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

Фонтанка.Ру03:54

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости02:59

РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

ТАСС05:33

В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix Price

Говорит Москва05:04
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