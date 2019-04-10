Общество

В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix PriceГоворит Москва 05:04

В «Почте России» считают, что магазины Fix Price обеспечат жителей населённых пунктов доступными товарами, которые, как правило, можно купить только в городах.
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РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

ТАСС05:33

В некоторых отделениях Почты России появятся магазины непродовольственных товаров «Фикс Прайс»

Эхо Москвы04:33

В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix Price

Говорит Москва05:04

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости02:59

В отделениях «Почты России» в деревнях появятся магазины Fix Price

Дождь05:59

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Полит.ру02:28

РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

Фонтанка.Ру03:54
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Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
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«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

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В США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сильнее ожиданий увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:27
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