Общество
В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix PriceГоворит Москва 05:04
В «Почте России» считают, что магазины Fix Price обеспечат жителей населённых пунктов доступными товарами, которые, как правило, можно купить только в городах.
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Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:59
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Общество
В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается
В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Политика
Депутат Алимова отказалась удалять матерный пост
Обновлено в 07:11
Экономика
Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России
Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Обновлено в 19:18
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Общество
Phononic раскрыл предпочтения потребителей в отношении продуктовых магазинов
Компания «Phononic» опубликовала свой ежегодный отчет «Store of the Future 2019», раскрывающий потребительские предпочтения в отношении продуктовых магазинов.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Гаджеты
Sharp показала прототип складного смартфона
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Наука
Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:07
Авто
В России падают продажи иномарок
Если год назад она была равна 75%, то теперь, в 1 квартале, уменьшилась до 74,1%. А в марте этот показатель и вовсе составил 73,8%. Вместе с тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке отмечено увеличение доли продаж автомобилей отечественных брендов.Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».
Обновлено в 03:19
Энергетика
Запасы нефти в США выросли за неделю, но Brent и WTI дорожают
В США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сильнее ожиданий увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:27