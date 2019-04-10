Общество
В отделениях Почты России могут открыться магазины Fix PriceВести Подмосковья 09:59
Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной продажи товаров ритейлера в отделениях почтовой связи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба регионального отделения «Почты России».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Политика
Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России
В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено в 13:46
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Наука
Ученые нашли бактерию, которая питается метаном и поможет удалить его из атмосферы
Метан попадает в атмосферу в результате сжигания биомассы, утечек газа и из природных резервуаров.
Обновлено в 09:59
Футбол
Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей
В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен
Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Театры
Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой
Обновлено в 13:31
Экономика
Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты
Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Новая Toyota RAV4 выходит на домашний рынок
На домашнем рынке компания намерена продавать порядка 3000 экземпляров нового RAV4 ежемесячно.
Обновлено в 11:16
Космос
Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн
Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:45
Наука
Яндекс присудил премию имени Ильи Сегаловича
Премию присуждают за достижения в области машинного обучения, анализа и синтеза речи, компьютерного зрения, информационного поиска и анализа данных, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 12:28
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Игры
Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся
Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в особой миссии Ghost Recon Wildlands появился Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Политика
Выборы в Израиле: победил Нетаньяху, став самым «долгим» премьером
Уже ясно, что президент еврейского государства Реувен Ривлин поручит Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам прошедших 9 апреля выборов.
Обновлено в 02:37
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Canon представила новую недорогую зеркальную камеру Canon EOS 250D
Модель под названием EOS 250D по заявлению производителя стала самой маленькой в мире зеркальной камерой с поворотным экраном.
Обновлено в 12:26