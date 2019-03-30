Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31
В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце
Казанский репортер04:08
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