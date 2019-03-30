Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31

В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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«Его просто достали на работе»: подробности смерти следователя в Казани

ProKazan.ru08:11

СКР: среди версий гибели следователя МВД самоубийство и неосторожное обращение с оружием

Реальное время07:17

МВД по РТ о гибели следователя в отделе полиции:«Криминальный характер смерти не усматривается»

Вечерняя Казань03:08

В Казани тело следователя МВД нашли в рабочем кабинете

КП - Казань03:42

«Характеризовался отлично, спортсмен»: что сгубило абсолютного батыра Рыбной Слободы?

БИЗНЕС Online06:28

В Казани выясняют обстоятельства гибели следователя, тело которого обнаружили в отделе полиции

Татар-информ03:19

В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце

Казанский репортер04:08
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Футбол

Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА перешел в БАТЭ

Обновлено в 06:16
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе

В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолета, — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 07:58
Культура

Фестиваль Майкла Джексона изменится из-за скандала с педофилией

Обновлено в 05:44
Политика

Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В

«Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.
Обновлено в 06:27
Транспорт

Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество

«Не стоит сдаваться»: гороскоп на апрель для всех знаков от Павла Глоба

Не стоит сдаваться в апреле — нужно идти вперед во что бы то ни стало. Овен Овнам звезды рекомендуют не тратить много денег в апреле.
Обновлено в 03:40
Общество

Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни

Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Обновлено вчера в 19:00
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет

Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Экономика

Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Кино

«Тихое место» от Netflix: Вышел трейлер фильма «Молчание»

Обновлено вчера в 11:43
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

День космонавтики отметят в парках Москвы

Мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в семи парках столицы, сообщает Официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
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