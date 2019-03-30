В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31

с чего всё началось

В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

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Политика Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

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Происшествия Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

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Экономика Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.

Гаджеты Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.

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