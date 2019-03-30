Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31
В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В пресс-службе МВД по РТ подтвердили информацию о смерти следователя, тело которого было обнаружено сегодня утром в отделе полиции «Сафиуллина» (бывший ОП «Дальний» - прим.ред).ProKazan.ru03:24
Подробнее о событии
Показать все источники
В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце
Казанский репортер04:08
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Экономика
Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет
О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Футбол
The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба
«Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей
15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Авто
Новые шины на лето: 7 моделей на все случаи жизни
Недалеко от завода и полигона растут гевеи – основной источник природного каучука, который присутствует в каждой шине.
Обновлено в 03:02
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Экономика
Российские торговые сети и поставщики разработали «дорожную карту» по саморегулированию
Российские торговые сети и поставщики разработали "дорожную карту" развития саморегулирования в ретейле до 2021 года.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком
Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34