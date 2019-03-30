Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31
В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце
Казанский репортер04:08
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
В Ижевске водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
Житель Ижевска за рулём иномарки совершил наезд на двух девочек, переходивших улицу на пешеходном переходе, дети госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГИБДД Удмуртии.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Музыка
Мик Джаггер отказался от тура Rolling Stone из-за лечения
Обновлено в 09:35
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Политика
В ДНР для Петра Порошенко изготовили двухтонный «Орден Иуды»
Речь идет об "Ордене Иуды", который уже изготовили донецкие мастера. "Награда" диаметром два метра весит более двух тонн.
Обновлено в 02:10
Политика
На Украине глава комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней
Председатель одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области Украины ошибочно проштамповала 180 бюллетеней на выборах президента страны, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин
У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Авто
Автоэксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании авто весной
Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Игры
Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре
Продажи SEGA Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября, о чём сообщила SEGA.
Обновлено в 04:06
Футбол
Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Общество
На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей
Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Хоккей
ЦСКА — СКА 1:0 (1-й период)
В 9 последних матчах ворота команды защищал Магнус Хелльберг. Матч между ЦСКА и СКА начнется 30 марта в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Солдат с оружием сбежал из воинской части в Тверской области
Обновлено вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Факел»
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский гарантировал себе второй тур
Обновлено в 08:53
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Игры
Эксперты: Valve дразнит новым VR-шлемом Valve Index
Компания дразнит новым изделием, считают эксперты. Во Всемирной сети разместили изображение, оно представляет собой снимок нового шлема.
Обновлено в 09:52
Политика
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис, посетив Павла Гриба в СИЗО 23 марта, сообщил, что согласно заключениям медучреждений, заболевания Гриба не требуют оперативного вмешательства, он может содержаться под стражей.
Обновлено в 08:15
Политика
Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с пользователями социальной сети заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, руководителем которой был арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Михаил Абызов.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
В Индии забраковали истребитель Су-57
Обновлено 28 марта в 17:00