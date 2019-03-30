В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31

В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Политика На Украине глава комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней Председатель одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области Украины ошибочно проштамповала 180 бюллетеней на выборах президента страны, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Игры Valve неожиданно показала собственный VR-шлем Изображение шлема виртуальной реальности (VR) Index появилось на игровой платформе Steam, принадлежащей Valve.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114 Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.

Авто Nissan X-Trail в феврале увеличил продажи в России на 35% Самым продаваемым автомобилем марки в России стал кроссовер Nissan X-Trail, которому втрое удалось увеличить свои продажи.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.

Политика Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.

Армия и оружие США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в Боливарианской Республике как прямую угрозу международному сообществу.

Происшествия В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.

Происшествия СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.

Шоу-бизнес 34-летняя Анна Калашникова выходит замуж Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.

Политика Байдена обвинили в домогательствах Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.

Происшествия 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге На помощь рыбакам были направлены судна на воздушной подушке Почти 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива 30 марта.

Политика МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины» Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Политика МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки Бондарь Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.

Экономика Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Экономика Ford Sollers планирует продать заводы в России В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.

Хоккей НХЛ. Елесин и Чибисов могут перейти в «Калгари» У хоккеистов есть и другие варианты, но, скорее всего, они перейдут во «Флэймс». По ходу сезона Чибисова также просматривал «Виннипег».

Футбол Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Общество Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.

Энергетика Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 31 марта вырастут еще на копейку Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 31 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".