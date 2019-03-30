В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31

с чего всё началось

В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

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Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.

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Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

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Футбол Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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