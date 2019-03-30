Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователяВести.Ru 03:31
В столице Татарстана следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника полиции. Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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с чего всё началось
В пресс-службе МВД по РТ подтвердили информацию о смерти следователя, тело которого было обнаружено сегодня утром в отделе полиции «Сафиуллина» (бывший ОП «Дальний» - прим.ред).ProKazan.ru03:24
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В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце
Казанский репортер04:08
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Хоккей
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Бойцы спецподразделения "Альфа" начали патрулировать улицы, автостанции, вокзалы и аэропорты.
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