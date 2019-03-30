Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователяТАСС 04:09
Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Татарстана.
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В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце
Казанский репортер04:08
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