Происшествия

В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователяТАСС 04:09

Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Татарстана.
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«Его просто достали на работе»: подробности смерти следователя в Казани

ProKazan.ru08:11

СКР: среди версий гибели казанского следователя МВД самоубийство и неосторожное обращение с оружием

Реальное время07:17

В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце

Казанский репортер04:08

В Казани тело следователя МВД нашли в рабочем кабинете

КП - Казань03:42

«Характеризовался отлично, спортсмен»: что сгубило абсолютного батыра Рыбной Слободы?

БИЗНЕС Online06:28

В Казани выясняют обстоятельства гибели следователя, тело которого обнаружили в отделе полиции

Татар-информ03:19

МВД по РТ о гибели следователя в отделе полиции:«Криминальный характер смерти не усматривается»

Вечерняя Казань03:08
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Транспорт

Автобусы в Крыму хотят пустить в объезд «Тавриды»

Обновлено в 07:05
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Александр Бастрыкин провел встречу с петербуржцами

Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в город на Неве провел личный прием жителей Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Космос

Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны

Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны.
Обновлено в 05:04
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Экономика

В России отказались от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Политика

МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Автоспорт

Себастьян Феттель может уйти в 2020-м

Обновлено в 09:10
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Автоспорт

Макс Ферстаппен: «Настройки не были идеальными»

Обновлено в 12:56
Политика

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт покинула пост

Обновлено в 01:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Обновлено в 12:54
Происшествия

Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана

В Афганистане боевики радикального движения «Талибан»* атаковали кортеж первого вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Хоккей

«Авангард» в овертайме переиграл «Салават Юлаев»

Первый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ получился упорным, и потребовался овертайм для определения победителя.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Динамо — Локомотив 0:1

«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице.
Обновлено в 08:55
Авто

В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей

В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные двигатели легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

Обновлено в 13:14
Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 13:11
Политика

Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Глушаков приложил к уху воображаемый телефон после гола «Ахмату»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оригинальным способом отпраздновал гол в ворота «Ахмата» в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.
Обновлено в 12:36
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