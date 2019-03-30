В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователяТАСС 04:09

Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Татарстана.

В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя

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