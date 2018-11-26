Эксперты уверены, что показатель вырастет до отметки 3 триллиона рублей к концу 2018 года. По состоянию на конец октября ипотечный портфель банков России составил 6,2 триллиона рублей, что на 24% больше, чем в 2017 году.

В октябре объем выдачи ипотечных кредитов в России вырос на 40%

Недвижимость Недвижимость Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.

Недвижимость Недвижимость Съезжаем к маме: в 2019 году в Новосибирске резко подорожают квартиры Готовим коробочки из-под холодильников. Стоимость квартир в 2019 году повысится на 3−4%.

Недвижимость Недвижимость Инвесторам в новостройки советуют поторопиться Руководитель отдела продаж новостроек компании «Экотон» Михаил Бизимов рассказывает, что на рынке уже представлены проекты, где стоимость квартир в начале продаж практически соответствовала ценам на стадии достройки.

Недвижимость Недвижимость 1 декабря «ТДСК» проводит День больших скидок День больших скидок состоится 1 декабря, в субботу, с 10 до 15 часов в Центре продаж квартир «ТДСК» по адресу: Томск, пл. Батенькова, 2 (5-й этаж).

Недвижимость Недвижимость С рынка недвижимости почти ушли инвесторы С рынка почти ушли инвесторы, которые покупали жилье маленькой площади для перепродажи в будущем, сейчас клиенты приобретают квартиры для себя, для жизни.

Недвижимость Недвижимость В Красноярске может вырасти налог на дорогую недвижимость Избежать давления налогов на горожан позволит переход на новую систему расчета – владельцы дорогих квартир будут платить больше, чем обладатели типового жилья.

Недвижимость Недвижимость Жители Москвы все чаще приобретают квартиры в области Или же поступают наоборот: вселяются в квартиру в области, а в Москве сдают жилье.

Недвижимость Недвижимость В Иркутской области ставки по льготной ипотеке снизились до 5,5-5,75% В Иркутской области ставки по льготной ипотеке снизились до 5,5-5,75%.

Недвижимость Недвижимость Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Недвижимость Недвижимость В погоне за уходящей долевкой скупают квартиры, старые и новые Все дороже становится «новая вторичка», а стоимость квартир в советских домах не растет.

Недвижимость Недвижимость Цены на квартиры в Пскове и области продолжают снижаться По данным, опубликованным Псковстатом, цены на рынке жилья в регионе продолжаются снижаться.

Недвижимость Недвижимость Арендаторы заполняют офисы и улицы По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.

Недвижимость Недвижимость Кубань лидирует в ЮФО по объемам ипотечного кредитования Рынок ипотечного кредитования Кубани за восемь месяцев 2018 года вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Недвижимость Недвижимость Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники Рассказываем, какие есть ниши для частных инвесторов в столичную жилую и коммерческую недвижимость.