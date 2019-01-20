Происшествия
В окрестностях Дамаска прогремел взрывРИА Новости 02:00
Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
В Японии умер старейший мужчина в мире
Обновлено в 03:46
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 03:47
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В результате пожара в Куршавеле погибли два человека
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Все три смартфона Galaxy S10 показали на одной картинке
Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился рендером новых корейских смартфонов Samsung Galaxy S10 E, S10 и S10+ в чехлах.
Обновлено в 01:38
Авто
Владелец LADA Vesta рассказал о затратах на содержание авто
Именно поэтому, как отметил владелец «Весты», в дорогостоящем масле нет никакого смысла – лучше менять его чаще, чем рекомендует производитель.
Обновлено вчера в 16:01
Теннис
Шарапова проиграла Барти и не вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти, проходящего в Мельбурне, и закончила свое выступление на турнире, сообщает 20 января «Матч ТВ».
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
В Москве к задержанным участникам акции не пускают защитника
Обновлено вчера в 09:13
Культура
Медведев поздравил композитора Дашкевича с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств России Владимира Дашкевича с 85-летием, отметив, что без его музыки невозможно представить многие фильмы, ставшие классикой отечественного кино.
Обновлено в 02:53
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание Universal.
Обновлено в 01:07
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено вчера в 19:00
Наука
В Ташкенте нашли потерянные при Сталине сокровища
В Ташкенте в подвале одного из старинных зданий были обнаружены сокровища, считавшиеся потерянными более 80 лет назад.
Обновлено в 03:20
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку.
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Дептранс рекомендовал водителям быть аккуратными за рулем
Обновлено в 03:07
Космос
Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Фильм «Зеленая книга» получил главную премию Гильдии продюсеров США
Обновлено в 03:27
Происшествия
В окрестностях Дамаска прогремел взрыв
Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
Обновлено в 02:00
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Новый BMW X3 M полностью рассекретили до официальной премьеры
Новое авто модели BMW X3 M оказалось рассекречено до официального дебюта.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
На железнодорожном переезде в Саратовской области произошло ДТП
Авария произошла 19 января в 23:34 на регулируемом железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Афганистане боевики атаковали конвой губернатора провинции Логар
Обновлено в 02:54
Авто
Эксперты назвали надежные японские автомобили за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали ТОП-4 самых надежных японских автомобилей на российском рынке стоимостью до 200 тысяч рублей.
Обновлено в 01:33
Кино
Умер кинодокументалист Рашид Давлетшин
Скончался кинодокументалист Рашид Давлетшин.
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта
Обновлено в 02:32