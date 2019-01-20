Происшествия

SANA: в Дамаске прогремел взрывПолитРоссия 02:38

Сегодня, 20 января, на окраине сирийской столицы прогремел взрыв. Об этом сообщает местное издание SANA. Согласно сведениям, предоставляемым агентством, речь идет о теракте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

SANA: в южном районе Дамаска произошёл взрыв

RT на русском01:45

Близ Дамаска совершен теракт

Интерфакс03:17

Теракт в Дамаске: на юго-востоке города прогремел взрыв

Вести.Ru02:04

СМИ сообщили о взрыве в Дамаске

Газета.Ru01:52

При взрыве автомобиля в Дамаске никто не пострадал

РИА Новости04:25

SANA сообщило о взрыве на окраине Дамаска

РБК01:36

СМИ: на окраине Дамаска прогремел взрыв

ТАСС01:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество

В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

Обновлено в 04:16
Кино

Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Обновлено в 06:14
Происшествия

Два человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в Куршевеле

Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено в 04:52
Происшествия

Умер самый старый мужчина на планете

Обновлено в 02:50
Происшествия

В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину

В поезде московского метро произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

В Тернопольской области захватили храм общины УПЦ, пишут СМИ

В Тернопольской области "рейдеры" из "новой церкви" Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ, сообщается на сайте Союза украинских православных журналистов.
Обновлено в 06:18
Происшествия

На курорте в Италии погиб российский турист

Трагедия произошла на итальянском горнолыжном курорте Корвара.
Обновлено в 05:29
Авто

Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам

Новый серийный кроссовер Haima SG00 является копией обновленного Hyundai Santa Fe. Концепт новики показали еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

В Москве начался митинг против передачи Курил Японии

На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В сирийском Африне произошла серия взрывов

Обновлено в 05:45
Теннис

Шарапова проиграла на Australian Open

На главном турнире января Australian Open теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала.
Обновлено в 03:24
Единоборства

Пакьяо вызвал Мейвезера на бой-реванш

Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular в полусреднем весе, решением судей победив экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых.
Обновлено в 01:26
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Гаджеты

Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении

Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на вонь

Обновлено в 05:19
Происшествия

Здание бывшего рыбзавода горит на Ольхоне

Днем 20 января на Ольхоне в поселке Хужир загорелось здание бывшего рыбзавода. Летом помещение использовалось как общежитие.
Обновлено в 02:11
Кино

Фильм «Зеленая книга» получил главный приз Гильдии продюсеров США

Обновлено в 04:22
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке

Эксперты проанализировали вторичный автомобильный рынок РФ и составили рейтинг самых популярных и востребованных машин с пробегом.
Обновлено в 04:54
Интернет

Facebook начал секретную разработку приложения для мемов

Обновлено в 05:19
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой начались задержания

Обновлено (16.48): В Москве и Петербурге закончились акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие

Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург

В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа

Обновлено вчера в 11:11
Общество

Арктические морозы ждут москвичей на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придут арктические морозы. Синоптики предупреждают — температура может опуститься до -25 градусов.
Обновлено в 06:28
Экономика

Париж заявил о введении налога на «большую четверку» во главе с Google

К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Обновлено в 05:22
Главное