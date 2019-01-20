SANA: в Дамаске прогремел взрывПолитРоссия 02:38

Сегодня, 20 января, на окраине сирийской столицы прогремел взрыв. Об этом сообщает местное издание SANA. Согласно сведениям, предоставляемым агентством, речь идет о теракте.

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