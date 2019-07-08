Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновенияГазета.Ru 14:43

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия". Полиция выставила кордон, пытаясь предотвратить стычки.
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Столкновения произошли между участникам разных акций протеста в Тбилиси

РБК16:39

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Коммерсантъ15:59

ЛГБТ все же провели «марш чести» у МВД Грузии

REGNUM16:03

В Тбилиси проходят акции протеста

РИА Новости15:38

В центре Тбилиси начались столкновения участников двух акций

Интерфакс12:57

В Тбилиси начались столкновения участников двух акций

Росбалт13:45

Акции протеста в Тбилиси: что происходит на проспекте Руставели - видео

Sputnik Грузия14:03
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

Жители Тбилиси вновь вышли на акцию против ведущего «Рустави 2»

В Тбилиси возобновилась акция возле здания телекомпании "Рустави 2", ведущий которой Георгий Габуния накануне во время эфира высказал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:12
Политика

Российские туристы массово передумали ехать в Грузию

Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Обновлено в 07:42
Здоровье

Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов

Обновлено вчера в 22:17
Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Происшествия

Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Общество

Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на «Мисс Украина»

Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на "Мисс Украина" Алкогольный и табачный магнат зарегистрировал брак с 27-летней любовницей.
Обновлено в 10:38
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
Спорт

Kyle: «Я бы никогда не стал играть с Afoninje»

Кайл «Kyle» Фридман раскритиковал игрока Gambit Андрея «Afoninje» Афонина за лив в матче с Winstrike на СНГ-квалификации на TI9.
Обновлено в 16:39
Единоборства

Бен Аскрен: «Меня вырубили за пять секунд — я не заслужил реванша с Масвидалем»

Обновлено в 16:32
Футбол

Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»

Обновлено в 14:36
Гаджеты

Продано 15 млн смартфонов Honor 8X

Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Спорт

В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей

Обновлено в 16:43
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Авто

Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Энергетика

Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%

Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Политика

Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Политика

Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии

Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:27
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Кино

Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя

Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
Обновлено в 05:22
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Топ-модель Саша Лусс: «Люк Бессон мне говорил: «Я хоть и француз, но на самом деле русский. Ведь я так люблю блины!»

Тонкая и звонкая уроженка Магадана Саша Лусс сыграла суперагентку Анну, которая одной левой расправляется со своими врагами, управляется с самым разнообразным оружием и всех в себя влюбляет.
Обновлено в 12:28
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
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