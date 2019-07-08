Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновенияГазета.Ru 14:43
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия". Полиция выставила кордон, пытаясь предотвратить стычки.
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Политика
Жители Тбилиси вновь вышли на акцию против ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси возобновилась акция возле здания телекомпании "Рустави 2", ведущий которой Георгий Габуния накануне во время эфира высказал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:12
Политика
Российские туристы массово передумали ехать в Грузию
Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов
Обновлено вчера в 22:17
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Общество
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на «Мисс Украина»
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на "Мисс Украина" Алкогольный и табачный магнат зарегистрировал брак с 27-летней любовницей.
Обновлено в 10:38
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
Спорт
Kyle: «Я бы никогда не стал играть с Afoninje»
Кайл «Kyle» Фридман раскритиковал игрока Gambit Андрея «Afoninje» Афонина за лив в матче с Winstrike на СНГ-квалификации на TI9.
Обновлено в 16:39
Единоборства
Бен Аскрен: «Меня вырубили за пять секунд — я не заслужил реванша с Масвидалем»
Обновлено в 16:32
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Продано 15 млн смартфонов Honor 8X
Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба с ограблением
Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Энергетика
Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%
Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Политика
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Политика
Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии
Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:27
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя
Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
Обновлено в 05:22
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Топ-модель Саша Лусс: «Люк Бессон мне говорил: «Я хоть и француз, но на самом деле русский. Ведь я так люблю блины!»
Тонкая и звонкая уроженка Магадана Саша Лусс сыграла суперагентку Анну, которая одной левой расправляется со своими врагами, управляется с самым разнообразным оружием и всех в себя влюбляет.
Обновлено в 12:28
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53