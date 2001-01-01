Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыскиБлокнот Ростов-на-Дону 01:03
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.
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