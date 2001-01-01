Футбол

В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыскиБлокнот Ростов-на-Дону 01:03

По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Чайка»: договорняк, угрозы, обыски

Спорт день за днем11:23

В ФК «Чайка» опровергли связь обысков и обмана букмекеров

Блокнот Ростов-на-Дону10:48

Клуб ФНЛ подозревают в договорных матчах и обмане букмекеров

Sport.ru04:58

«Чайка» опубликовала заявление по факту материалов СМИ об обысках в клубе

Спорт-Экспресс09:54

Гендиректор обвиняемого в обмане букмекеров клуба «Чайка» ушел в отставку

РБК06:02

Скандал в ФНЛ. К «Чайке» пришли с обысками

Матч ТВ07:49

Полиция обыскала офис владельца «Чайки» из-за букмекеров

Metaratings04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Авто

Opel показала первый в мире раллийный электромобиль

Обновлено в 11:48
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

США укрепляют военную базу на Ближнем Востоке

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла попытки вывести войска из Сирии и Афганистана, но уходить из катарского Эль-Удейда, где расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, не собирается.
Обновлено в 12:00
Политика

Президент Финляндии по-русски поговорил с Путиным

На хорошем русском языке президент Финляндии пожелал президенту России Владимиру Путину добра и заверил, что рад этой новой встрече.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Хирург изнасиловал 250 детей под анестезией во Франции

Как предполагает следствие, извращенец пользовался беспомощным состоянием своих жертв, когда те находились под анестезией на его операционном столе.
Обновлено в 10:20
Общество

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Обновлено в 08:19
Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Футбол

«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Обновлено в 05:53
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно.
Обновлено в 11:56
Футбол

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Футбол

Дибала – о пожарах в Амазонке: «Наше будущее горит»

Обновлено в 08:26
Происшествия

Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Обновлено в 08:48
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S

Обновлено в 06:57
Общество

Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новейшую модернизацию танков Т-72 русской магией

«Русская магия превратила танк Т-72 в уникального бойца, который прекрасно подходит для городских боев», – пишут китайские журналисты.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Екатеринбурге избили актеров Коляда-театра

Обновлено в 01:15
Происшествия

Несколько туристов погибли от удара молнии на юге Польши

Несколько человек погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши, сообщает в четверг польский телеканал TVN24.
Обновлено в 09:23
Наука

Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания

Обновлено вчера в 10:20
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

Обновлено в 09:06
Происшествия

Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами

Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное