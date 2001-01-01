По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.

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Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

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