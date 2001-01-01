Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыскиБлокнот Ростов-на-Дону 01:03
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.
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Букмекеры о ситуации с ФК «Чайка»: «Названная сумма выигрыша выглядит завышенной»
Блокнот Ростов-на-Дону06:48
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Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия
СК начал проверку по факту пожара на теплоходе в Петербурге
Утром 22 августа на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге начался пожар на площади 13 кв. м. В результате произошедшего погиб один человек, более 300 были эвакуированы.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Восемь человек пострадали во время уличного конфликта в Ингушетии
Восемь человек пострадали в результате уличного конфликта, произошедшего в городе Назрань в Ингушетии.
Обновлено в 06:02
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Спикер парламента Новой Зеландии провёл заседание с ребёнком на руках
Председатель палаты парламента Новой Зеландии Тревор Маллард пришёл на заседание с младенцем на руках.
Обновлено в 06:05
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Политика
В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8
Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Хоккей
«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»
Обновлено в 05:58
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан
Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел личный прием граждан. Отметим, что встречи с жителями глава региона проводит регулярно.
Обновлено в 02:58
Футбол
Аналитика «Вердера» оштрафовали на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона
Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона.
Обновлено в 07:30
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В Донецке в День флага РФ подняли российский триколор
Дончане сегодня утром увидели флаг РФ вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.
Обновлено в 04:02
Общество
Президент Бразилии обвинил НПО в лесных пожарах
Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду, 21 августа, обвинил неправительственные организации в поджогах лесов Амазонии.
Обновлено в 07:31
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:42
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37