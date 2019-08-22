По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.

с чего всё началось

Быть может визит сотрудников полиции в офис «Чайки» связан как раз с этим матчем.

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