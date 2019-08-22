Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыскиБлокнот Ростов-на-Дону 01:03
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По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.Блокнот Ростов-на-Дону01:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Александр Васильев раскритиковал стиль Игоря Петренко
Эксперт признал, что оба супруга, безусловно, привлекательные люди, однако небольшая работа над их стилем могла бы сделать пару более гламурной.
Обновлено в 03:06
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелись два балкона
Два балкона загорелись в 12-этажном жилом здании на северо-востоке Москвы, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 05:18
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Кино
Режиссер Сергей Соловьев откроет свой театр в Москве
Обновлено в 04:24
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Сегодня отмечается День государственного флага России
Сегодня в России отмечается День государственного флага.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
Обновлено в 05:01
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Культура
Финал конкурса «Мой город – мои возможности» начался в Петербурге
Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец выступила на открытие конкурса и подчеркнула, что проекты, которые реализуют финалисты, несут добро, свет и сострадание.
Обновлено в 05:06
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Общество
В Новосибирск привезли новый роман Пелевина
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» поступил в продажу в четверг, 22 августа — в Новосибирске книгу пока можно приобрести в литературном магазине «КапиталЪ» за 690 рублей или со скидкой 10% при заказе через сайт или соцсети.
Обновлено в 01:40
Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:37
Интернет
Google, Intel и Microsoft создают консорциум по защите данных
В конечном счёте разработчики намерены создать инструменты, применяя которые пользователи смогут быть уверены в том, что их конфиденциальные данные надёжно защищены.
Обновлено в 05:13
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии
Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 00:59
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Хоккей
Стала известна стоимость новой арены «Авангарда» в Омске
Обновлено в 05:59
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14