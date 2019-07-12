Политика

В офисе президента Зеленского прошли обыскиОбщественная служба новостей 04:32

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прошли обыски, которые провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
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В Госбюро расследований Украины опровергли сообщения об обысках в администрации президента

ТАСС05:30

Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Lenta.ru04:13

СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

RT на русскомвчера в 17:39

У Зеленского прояснили сообщения об обысках

Газета.Ru03:43

СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

РБКвчера в 18:50

Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках

РИА Новости03:33

В офис Зеленского пришли с обысками

Взгляд.рувчера в 14:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
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В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

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Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

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Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
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Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Происшествия

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Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Политика

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В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".
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В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
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Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
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Николай Цуканов прокомментировал дело о госизмене своего помощника

Николай Цуканов прокомментировал обвинения в адрес своего уже бывшего помощника Александра Воробьева.
Обновлено в 07:23
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Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

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Происшествия

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Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
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Недвижимость

Россиян предупредили о резком падении цен на жилье

Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
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Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
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Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Обновлено в 07:27
Политика

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Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
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ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей

ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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