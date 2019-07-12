Политика
В офисе президента Зеленского прошли обыскиОбщественная служба новостей 04:32
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прошли обыски, которые провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:16
Политика
СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи
Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Политика
В Петербурге заложили противоминный тральщик «Анатолий Шлемов»
В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Авто
Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика
Николай Цуканов прокомментировал дело о госизмене своего помощника
Николай Цуканов прокомментировал обвинения в адрес своего уже бывшего помощника Александра Воробьева.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Недвижимость
Россиян предупредили о резком падении цен на жилье
Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Экономика
ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей
ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50