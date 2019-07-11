Политика
В офисе президента Украины прошли обыскиLenta.ru вчера в 17:02
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
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Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Авто
В Сети появились изображения новых Acura MDX и TLX
Один из технически подкованных участников форума AcuraZine с именем rdx.god опубликовал несколько очень интересных изображений, которые, по всей видимости, демонстрируют предстоящий редизайн кроссовера MDX и следующий седан Acura TLX 2021 модельного года.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Авто
Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Юлия Савичева вспомнила, как в 16 лет стала «фабриканткой»
Обновлено в 02:38
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Футбол
19-летний Медведь стал игроком «Ростова»
"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Обновлено в 03:43
Кино
Путин поздравил с юбилеем Лунгина
Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии
Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).
Обновлено в 01:00
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС
Обновлено в 04:20
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено вчера в 15:39