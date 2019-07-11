Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Политика Еще один заместитель Чайки подал в отставку Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Авто В Сети появились изображения новых Acura MDX и TLX Один из технически подкованных участников форума AcuraZine с именем rdx.god опубликовал несколько очень интересных изображений, которые, по всей видимости, демонстрируют предстоящий редизайн кроссовера MDX и следующий седан Acura TLX 2021 модельного года.

Политика В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Экономика ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Авто Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Футбол 19-летний Медведь стал игроком «Ростова» "Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Кино Путин поздравил с юбилеем Лунгина Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.

Армия и оружие Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.