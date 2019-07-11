Политика
В офисе президента Украины прошли обыскиLenta.ru вчера в 17:02
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
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В Екатеринбурге проходят обыски у участников акции в защиту сквера, где хотели строить храм Святой Екатерины.
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В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
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При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек
По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
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«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика
Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
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Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода.
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Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
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В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи
Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Общество
Тяжба века. Суд Киева разрешил называть мэра «Гандоном»
История у городка богатая, основан был в 1514 году, и много повидал на своем веку — был часть Великого княжества Литовского, Речи, Посполитой, Российской империи, дважды оккупировался немцами.
Обновлено в 02:09
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
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Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда России
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан. Его подозревают в получении взятки.
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Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
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Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Общество
Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»
Накануне секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения.
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Происшествия
В ДТП на севере Москвы погибли два человека
Два человека скончались и еще двое пострадали в результате автоаварии легковушки и грузовика на Лихоборской набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 02:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»
Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19