Политика

В офисе президента Украины прошли обыскиLenta.ru вчера в 17:02

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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В Госбюро расследований Украины опровергли сообщения об обысках в администрации президента

ТАСС05:30

В офис Зеленского пришли с обысками

Взгляд.рувчера в 14:24

Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках

РИА Новости03:33

У Зеленского прояснили сообщения об обысках

Газета.Ru03:43

СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

РБКвчера в 18:50

СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

RT на русскомвчера в 17:39

Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Lenta.ru04:13
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Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто

FCA вложится в электрическую версию Fiat 500

Концерн Fiat Chrysler Automobiles инвестирует в строительство производственной линии для электрической версии модели Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Путин поздравил президента Литвы со вступлением в должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства.
Обновлено в 07:03
Экономика

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка

Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Футбол

РФС назначил нового директора по коммуникациям

В РФС сообщили, что Кирилл Мельников занял в организации пост директора по коммуникациям.
Обновлено в 03:54
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Восьмилетнюю девочку покусала мать

Обновлено в 06:31
Происшествия

Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе

Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Авто

Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией

Дифференцированный подход при распределении госсубсидий нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик), поясняет в письме группа VW, планы по увеличению локализации у разных компаний могут сильно отличаться.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «21 век»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «21 век».
Обновлено в 01:54
Политика

В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы

Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Здоровье

Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года

"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Футбол

«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена

Защитник «Сампдории» Йоаким Андерсен стал игроком «Лиона».
Обновлено в 07:12
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика

Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Происшествия

37 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 04:17
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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