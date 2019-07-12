Политика
В офисе президента Украины прошли обыскиLenta.ru 17:02
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Театры
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Наука
Металинзы сфокусируют свет в фигуру произвольной формы
Физики теоретически рассчитали и на практике продемонстрировали способность наноструктурированных поверхностей — металинз — фокусировать свет не в точку, а в фигуры сложной формы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь
Аудиторы Счетной палаты обнаружили несколько марок дорогих автомобилей, не вошедших в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами.
Обновлено в 04:54
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки
В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.
Обновлено в 16:51
Общество
Почему нам врут про погоду?
Как бы ни ругали синоптиков, ни один специалист в области прогнозирования, будь то экономист, финансист или политолог, не может предсказывать будущее с такой точностью, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле
Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Авто
Появилась новая информация о будущем кроссовере Aston Martin
Австралийское издание Motoring опубликовала информацию о новом кроссовере Aston Martin со ссылкой на главного инженера компании Мэтта Беккера и креативного директора Марека Рейхмана.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой
Трое пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 16:03