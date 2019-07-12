Политика

В офисе президента Украины прошли обыскиLenta.ru 17:02

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

RT на русском17:39

Обыски проходят в офисе президента Украины

Газета.Ru17:29

В офисе президента Украины прошли обыски

Lenta.ru17:02

В офис Зеленского пришли с обысками

Взгляд.ру14:24

В офисе президента Украины проходят следственные действия, пишут СМИ

РИА Новости16:09

В офисе Зеленского проходят следственные действия, связанные с Порошенко

News.ru14:30

СМИ: в офисе президента Украины проходят следственные действия, связанные с Порошенко

ТАСС14:13
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Театры

В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Наука

Металинзы сфокусируют свет в фигуру произвольной формы

Физики теоретически рассчитали и на практике продемонстрировали способность наноструктурированных поверхностей — металинз — фокусировать свет не в точку, а в фигуры сложной формы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 05:44
Авто

Счетная палата раскритиковала налог на роскошь

Аудиторы Счетной палаты обнаружили несколько марок дорогих автомобилей, не вошедших в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами.
Обновлено в 04:54
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.
Обновлено в 16:51
Общество

Почему нам врут про погоду?

Как бы ни ругали синоптиков, ни один специалист в области прогнозирования, будь то экономист, финансист или политолог, не может предсказывать будущее с такой точностью, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Космос

12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру

Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика

Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле

Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Авто

Появилась новая информация о будущем кроссовере Aston Martin

Австралийское издание Motoring опубликовала информацию о новом кроссовере Aston Martin со ссылкой на главного инженера компании Мэтта Беккера и креативного директора Марека Рейхмана.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

Обновлено вчера в 08:50
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой

Трое пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 16:03
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