Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в ДонбассеРИА Новости 03:26
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса — в составе страны, уточнил он в интервью изданию "РБК-Украина".
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с чего всё началось
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Донецк и Луганск могут получить разрешение использовать русский язык в качестве официального, если они будут в составе Незалежной, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "РБК".Российский Диалог02:50
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Глава АП Украины согласился разрешить Донецку и Луганску говорить по-русски
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