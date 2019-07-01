Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в ДонбассеРИА Новости 03:26

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса — в составе страны, уточнил он в интервью изданию "РБК-Украина".
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Донецк и Луганск могут получить разрешение использовать русский язык в качестве официального, если они будут в составе Незалежной, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "РБК
".
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