В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в ДонбассеРИА Новости 03:26

с чего всё началось

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса — в составе страны, уточнил он в интервью изданию "РБК-Украина".

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Путешествия Самый дорогой и самый дешевый туры из Казани куплены в одну страну На пансионаты и санатории приходится 3% бронирований, на отели с двумя звездами и виллы с апартаментами — 1%. Помимо Казани, аналитики назвали самые дорогие и дешевые туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Футбол Президент Примеры выступил против возвращения Неймара в «Барселону» Глава Примеры Хавьер Тебас высказался насчет возможного возвращения форварда "ПСЖ" Неймара в "Барселону".

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Здоровье Ученые оценили вред «пассивного алкоголизма» Авторы нового исследования отметили, что вред пассивного курения изучался десятилетиями, но проблема пассивного алкоголизма оставалась вне поля зрения специалистов.

Происшествия В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пять пострадали В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек и один мужчина погиб.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Происшествия Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Происшествия Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Политика «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Политика Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Политика Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.

Происшествия Пенсионерку изнасиловал бездомный родственник в Омске 61-летняя жительница Кормиловского района Омской области обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны своего дальнего родственника.

Политика Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия» В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

ЖКХ Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.

Общество В России появятся биометрические банкоматы Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Энергетика Назван срок вероятного скачка цен на бензин Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Экономика В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.