Политика
В офисе Зеленского прошли обыскиАргументы и Факты вчера в 19:08
Следственные действия состоялись в ситуативной комнате совещаний Совбеза Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, следователи изучили документы, связанные с деятельностью бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
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