По мнению замруководителя, информацию об отставке специально разгоняют в СМИ. В пресс-службе главы государства по-прежнему данную информацию не комментируют. Ранее СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.

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