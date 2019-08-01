Политика
Стало известно об отставке главы офиса ЗеленскогоLenta.ru 12:49
По его данным, заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа. О причинах отставки не сообщается. 29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США.
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Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Экономика
«Дикси» притягивает топ-менеджмент
Ольга Наумова, бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», теперь может возглавить ГК «Дикси», которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль».
Обновлено в 19:02
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
В армии Великобритании появилось новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами.
Обновлено в 08:16
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Jaybird выпустил новые беспроводные наушники Vista
Бренд Jaybird выпустил новые беспроводные наушники Vista, в которых разработчики исправили ряд ошибок, наблюдавшихся у предыдущих моделей – Run и Run XT.Как отмечает портал The Verge, новинка отличается от предшественников более надежной связью, легкой конструкцией, продолжительной работой в автономном режиме, а также наличием порта USB-C для зарядки.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин поручил подключить военных к тушению пожаров в Сибири
Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 13:33
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Политика
Порошенко заявил, что он автор Минских соглашений
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам "Украинской правды", что именно он является автором Минских соглашений, а помогала ему в этом канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 07:53
Культура
В Приморском Парке Победы дети поставят спектакль
«Спектакль за два часа» является частью программы «Театральные зарисовки: мастер-классы и творческие встречи» Всероссийского культурно-социального проекта «Театр – дети».
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко попросил у США помощи
Петр Порошенко ищет защиты от уголовного преследования на Украине в США, заявили украинским «Вестям» осведомленные собеседники.
Обновлено в 02:07
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Общество
Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27