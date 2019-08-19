Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены НетаньяхуГазета.Ru вчера в 11:56
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
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Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого брака
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей и рассказал, как подходит к их воспитанию.
Обновлено в 00:00
Игры
Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено 18 августа в 00:11
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:21
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации
В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Теннис
Маррей: я не очень хорошо знал Рублёва, но он тепло обнял меня
Вчера, 18 августа, Маррей провёл тренировку с россиянином Андреем Рублёвым.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Назван наиболее вероятный претендент на «Оскар»
Букмейкеры считают актера Хоакина Феникса наиболее вероятным кандидатом на получение премии «Оскар» в следующем году за лучшую мужскую роль.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Футбол
Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»
Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Киберспорт
На Gamescom 2019 показали премьеры Call of Duty, Need for Speed и «Ведьмак 3»
На церемонии открытия международной выставки Gamescom 2019 в Кельне представили больше двадцати мировых премьер, сообщает издание "Игромания".
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Обновлено 18 августа в 20:54
Шоу-бизнес
Брижит Макрон получила травму на отдыхе
Обновлено вчера в 20:30