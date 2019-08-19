Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены НетаньяхуГазета.Ru вчера в 11:56

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

В офисе Зеленского заступились за жену Нетаньяху

РИА Новостивчера в 23:26

В офисе Зеленского оценили поступок жены Нетаньяху, бросившей на землю каравай

URA.Ruвчера в 13:58

В офисе Зеленского вступились за критикуемую в соцсетях жену Нетаньяху

Интерфаксвчера в 11:31

Офис Зеленского прокомментировал отказ жены Нетаньяху пробовать каравай

RT на русскомвчера в 13:33

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

Газета.Ruвчера в 11:56

Офис Зеленского не посчитал неуважением поведение жены Нетаньяху

РЕН ТВвчера в 11:36

В Киеве прокомментировали действия жены Нетаньяху с кусочком каравая

РБКвчера в 13:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика

Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье

Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Экономика

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого брака

Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей и рассказал, как подходит к их воспитанию.
Обновлено в 00:00
Игры

Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind

Обновлено вчера в 15:13
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Космос

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол

Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено 18 августа в 00:11
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:21
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации

В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Теннис

Маррей: я не очень хорошо знал Рублёва, но он тепло обнял меня

Вчера, 18 августа, Маррей провёл тренировку с россиянином Андреем Рублёвым.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице

Обновлено вчера в 23:35
Кино

Назван наиболее вероятный претендент на «Оскар»

Букмейкеры считают актера Хоакина Феникса наиболее вероятным кандидатом на получение премии «Оскар» в следующем году за лучшую мужскую роль.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Футбол

Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»

Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Киберспорт

На Gamescom 2019 показали премьеры Call of Duty, Need for Speed и «Ведьмак 3»

На церемонии открытия международной выставки Gamescom 2019 в Кельне представили больше двадцати мировых премьер, сообщает издание "Игромания".
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Обновлено 18 августа в 20:54
Шоу-бизнес

Брижит Макрон получила травму на отдыхе

Обновлено вчера в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное