Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены НетаньяхуГазета.Ru 11:56

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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