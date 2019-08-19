В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

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