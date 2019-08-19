Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены НетаньяхуГазета.Ru 11:56
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
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Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Политика
Путин прокомментировал инцидент под Северодвинском
8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Отряд Северного флота вернулся из кругосветного плавания
Экипажи фрегата «Адмирал Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, межфлотском учении «Океанский щит – 2019», и совершили кругосветное плавание.
Обновлено в 10:40
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Обновлено в 02:32
Политика
Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»
Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Футбол
Понсе: «Спартак» неплохо справляется. Жаль, что я не могу помочь
После первого тайма счет в матче не открыт.
Обновлено в 13:55
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
Рибери согласился перейти в «Фиоренитну»
Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине», утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Врачи перечислили ограничения по употреблению яблок
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Общество
Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе
В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.
Обновлено 17 августа в 18:19
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Происшествия
Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11