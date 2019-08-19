Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены НетаньяхуГазета.Ru 11:56
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
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Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
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В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымом, поэтому Киеву следует снять продуктовую блокаду с полуострова.
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На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
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Запрет американцам на поездки в КНДР продлен до осени 2020 года
Ограничения на поездки граждан США в Северную Корею продлеваются до 31 августа 2020 года.
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Обновлено в 11:19
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США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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В Новосибирске участники православного общественного движения "Сорок сороков" заставили мужчину снять футболку из-за "оскорбительного" рисунка на ней.
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В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
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Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
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Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
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Бутерин предложил новую модель проверки транзакций эфириума
Виталик Бутерин предлагает перейти на новую модель проверки транзакций эфириума, чтобы улучшить масштабируемость и заинтересовать крупные организации.
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Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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