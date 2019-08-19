Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены НетаньяхуГазета.Ru 11:56

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту "Борисполь", сообщает "Интерфакс".
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Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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