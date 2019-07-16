Телефонные разговоры будут. Вы знаете, что основная тема этого конкретного разговора на 99% была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об этой теме - освобождении наших людей, мы готовы говорить. Мы готовы говорить каждый день, если это необходимо для прогресса.

Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков, заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.

В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным

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