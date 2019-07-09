Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыскиВедомости 07:06
Первым об обыске сообщило информагентство RNS. «В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», – рассказал представитель компании.
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с чего всё началось
В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.Rambler News Service06:21
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