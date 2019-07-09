В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски. Следственные действия проводят правоохранительные органы и налоговая инспекция. Об этом рассказали ТАСС в самой компании.

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

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