Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыскиBFM.ru 08:14
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски. Следственные действия проводят правоохранительные органы и налоговая инспекция. Об этом рассказали ТАСС в самой компании.
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Единоборства
Масвидаль про добивание Аскрена: «Я как тупая собака: должен продолжать атаковать»
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал добивание Бена Аскрена после удара коленом.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов напомнил о дореволюционных временах, когда женихов и невест для своих детей тщательно проверяли, искали изъяны в семье, и в целом подходили к вопросу ответственно.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин указал Грузии на пробелы в знании истории
Президент России Владимир Путин уверен, что сегодняшним властям Грузии пристало хорошо знать собственную историю, а именно, "историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии".
Обновлено в 08:29
Политика
Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne
Обновлено в 07:56
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп назвал «чванливым глупцом» посла Великобритании в США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока, назвав дипломата "чванливым глупцом".
Обновлено в 09:07
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Спорт
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Британский мотоциклист разбился насмерть в России
Британец, путешествовавший на мотоцикле марки BMW по России, не справился с управлением и разбился насмерть в Якутии.
Обновлено в 04:11
Политика
Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 6 июля в 16 километрах от города Риджкрест в штате Калифорния, образовало огромный разлом, который заметен даже из космоса.
Обновлено в 07:26
Общество
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Спецназ ЮВО на Кубани отработал беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М
Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, отработали беспарашютное десантирование с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М с отражением атаки отряда условных террористов.
Обновлено в 06:40
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции
Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 06:55
Политика
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Общество
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров
В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака
Обновлено в 02:26
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27