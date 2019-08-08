Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированыКоммерсантъ 04:31
Экс-глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят обыски. «И в офис ФБК пришла толпа народу в масках»,-- написал он в Twitter. О том же сообщила пресс-секретарь господина Навального и ФБК Кира Ярмыш.
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