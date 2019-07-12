Политика
Обыски проходят в офисе президента УкраиныГазета.Ru вчера в 17:29
Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях. Как отмечается, в настоящее время точно неизвестно, что ищут следователи в офисе Зеленского. Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
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