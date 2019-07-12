Политика

Обыски проходят в офисе президента УкраиныГазета.Ru вчера в 17:29

Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях. Как отмечается, в настоящее время точно неизвестно, что ищут следователи в офисе Зеленского. Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос.
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В Госбюро расследований Украины опровергли сообщения об обысках в администрации президента

ТАСС05:30

Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Lenta.ru04:13

СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

RT на русскомвчера в 17:39

У Зеленского прояснили сообщения об обысках

Газета.Ru03:43

СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

РБКвчера в 18:50

Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках

РИА Новости03:33

В офис Зеленского пришли с обысками

Взгляд.рувчера в 14:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
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Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
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Обновлено вчера в 11:27
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С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево».
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Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
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Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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