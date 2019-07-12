Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях. Как отмечается, в настоящее время точно неизвестно, что ищут следователи в офисе Зеленского. Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос.

Происшествия Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.

Политика В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Политика Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.

Шоу-бизнес Водянова показала, как сочетать бриллиантовое колье с летним платьем На странице красавицы в Instagram появилось видео, на котором она демонстрирует колье французского ювелирного бренда в тандеме с плиссированным летним платьем лимонного оттенка.

Политика Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.

Политика Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.

Общество В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.

Политика Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.

Транспорт Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево» С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево».

Происшествия Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.

Происшествия Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан, заявил собеседник агентства.

Экономика Поставки пшеницы из Приморья в КНДР увеличились в 28 раз Объём пшеницы, поставленный в КНДР из Приморья в первом полугодии, вырос в 28 раз по сравнению с прошлым годом.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Политика Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».

Общество Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.

Экономика В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

Наука Злоупотребление сладкими напитками повышает риск развития рака Ученые выяснили, что увеличение потребления сладких напитков на 100 миллилитров в день связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний на 18%, и, в частности, на 22% — с риском развития рака груди.

Политика Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души» Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.