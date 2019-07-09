Происшествия
В офисе «Красного и Белого» проходят обыскиИзвестия 08:56
В компании не уточнили, связь с каким контрагентом пытаются выявить правоохранители. В декабре 2018 года в офисах «Красного&Белого» в Челябинске и Москве проводились обыски из-за подозрений в реализации контрафактной продукции.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 13:22
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Армия и оружие
Россия предложила Индии совместно создать новую подводную лодку
Россия предложила Индии выгодный проект по созданию дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе лодки "Амур-1650".
Обновлено в 08:30
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе
Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Кино
Для экранизации Mortal Kombat нашли Саб-Зиро - его сыграет звезда «Рейда»
Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
Обновлено в 14:45
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Происшествия
Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом
Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Политика
Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью
Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе
В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Башкирии двум полицейским дали 10 лет колонии за сбыт наркотиков
Двоих сотрудников Отдела МВД по Татышлинскому району приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 10 лет 1 месяц.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой
Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27