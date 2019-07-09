Происшествия

В офисе «Красного и Белого» проходят обыскиИзвестия 08:56

В компании не уточнили, связь с каким контрагентом пытаются выявить правоохранители. В декабре 2018 года в офисах «Красного&Белого» в Челябинске и Москве проводились обыски из-за подозрений в реализации контрафактной продукции.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Что нужно силовикам в главном офисе «Красного&Белого»?

URA.Ru13:10

ФСБ вновь проверяет челябинский офис «Красного&Белого»

Челябинск Сегодня05:55

В «Красном и Белом» сообщили об окончании обысков

Rambler News Service10:48

В «Красном & Белом» объяснили, почему в офис в Челябинске пришли силовики

РИА Новости07:48

В «Красное & Белое» снова пришли силовики

РБК06:39

«Ведут себя корректно»: в челябинский офис «Красное&Белое» нагрянули силовики и налоговая инспекция

74.ru06:26

Правоохранительные органы завершили проверку сети «Красное и Белое»

ТАСС15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Обновлено в 13:22
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Армия и оружие

Россия предложила Индии совместно создать новую подводную лодку

Россия предложила Индии выгодный проект по созданию дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе лодки "Амур-1650".
Обновлено в 08:30
Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Футбол

Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»

После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе

Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Кино

Для экранизации Mortal Kombat нашли Саб-Зиро - его сыграет звезда «Рейда»

Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
Обновлено в 14:45
Футбол

Футболист Джикия надеется справиться с ролью капитана «Спартака»

Обновлено в 15:09
Политика

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Происшествия

Из-за землетрясения в Калифорнии возник видимый из космоса разлом

Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
Обновлено в 12:22
Политика

Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Политика

Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью

Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Происшествия

Пассажир упал под поезд метро на станции «Тверская» в Москве

Обновлено в 15:08
Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Происшествия

В Башкирии двум полицейским дали 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Двоих сотрудников Отдела МВД по Татышлинскому району приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 10 лет 1 месяц.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес

79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой

Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное