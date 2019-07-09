В компании не уточнили, связь с каким контрагентом пытаются выявить правоохранители. В декабре 2018 года в офисах «Красного&Белого» в Челябинске и Москве проводились обыски из-за подозрений в реализации контрафактной продукции.

В офисе «Красного и Белого» проходят обыски

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