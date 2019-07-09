Происшествия

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обыскамиГазета.Ru 07:20

Следственные мероприятия проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС. Как отметил представитель "Красного и Белого", проверяющие ведут себя корректно, проверка проходит в спокойном режиме. Это не первый обыск в алкогольной сети.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

В офисе «Красного и Белого» вновь проходят обыски

В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.
Rambler News Service06:21

Подробнее о событии

В «Красном и Белом» сообщили об окончании обысков

Rambler News Service10:48

В «Красное&Белое» отреагировали на обыски в Челябинске

URA.Ru07:40

ФСБ вновь проверяет челябинский офис «Красного&Белого»

Челябинск Сегодня05:55

Правоохранители и налоговики проводят проверку в офисе «Красное и белое» в Челябинске

ТАСС07:04

В «Красное & Белое» снова пришли силовики

РБК06:39

«Ведут себя корректно»: в челябинский офис «Красное&Белое» нагрянули силовики и налоговая инспекция

74.ru06:26

В «Красном & Белом» объяснили, почему в офис в Челябинске пришли силовики

РИА Новости07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:39, Вашингтон
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продали на аукционе за $580 тыс

Первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" ушло с молотка на аукционе Сhristie's в Лондоне за £467,3 тыс. ($582 тыс. по текущему курсу).
Обновлено в 09:28
Политика

Президент Грузии обратилась к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
Обновлено в 06:32
Политика

Перед визитом Путина в Екатеринбург вылетели два спецборта

Перед приездом президента России Владимира Путина на саммит GMIS в Екатеринбург вылетели два спецборта.
Обновлено в 03:59
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
ЖКХ

Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города

Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и пригрозил Ирану применением этих машин.
Обновлено в 09:30
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Обновлено в 11:16
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены

Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Путин рассказал, когда другие страны создадут аналоги «Авангарда»

Президент России Владимир Путин, общаясь со студентами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, назвал сроки создания аналогов российской ракеты "Авангард" в других странах.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено 07 июля в 03:43
Футбол

Месси устроил благотворительную акцию для бездомных в своем ресторане

Обновлено в 12:18
Футбол

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено в 12:02
Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Политика

Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено в 12:30
Авто

MINI выпустил первый серийный электрокар

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Авто

ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено в 09:58
Экономика

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Forbes опубликовал рейтинг "Власть и деньги — 2019", в который вошли самые богатые чиновники и депутаты России.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8

Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Политика

Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо

Обновлено в 10:58
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика

Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС

10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 10:37
Политика

Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.
Обновлено в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное