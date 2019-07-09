В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске. В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

с чего всё началось

Следственные мероприятия проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС. Как отметил представитель "Красного и Белого", проверяющие ведут себя корректно, проверка проходит в спокойном режиме. Это не первый обыск в алкогольной сети.

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

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