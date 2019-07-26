с чего всё началось

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские. Об этом написал в своем Twitter директор ФБК Иван Жданов.

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

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