Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыскомКоммерсантъ вчера в 13:24

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
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Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в микроблоге
 о том, что в столичный офис его организации пришли с обысками одетые в форму представители Следственного комитета.
ЗакC.Рувчера в 13:07

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