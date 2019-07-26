Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыскомКоммерсантъ вчера в 13:24
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
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с чего всё началось
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.Коммерсантъвчера в 13:02
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