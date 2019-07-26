Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыскомКоммерсантъ 13:24

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
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В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter
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Коммерсантъ13:02

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Интерфакс15:23

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Snob.ru13:20

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