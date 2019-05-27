Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонииBFM.ru 05:49

По неофициальной информации, заключенные были недовольны плохими условиями содержания. Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Читать в источнике
Людмила Денисова
Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто серьезно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима.
— Людмила Денисова, украинский политикИноСМИ 11:51

Подробнее о событии

В Киеве уточнили данные о бунте заключенных в Одессе

РБК10:52

Силовики подавили бунт в одесской колонии

Эхо Москвы10:05

В одесской колонии подняли бунт

РИА Новости09:22

Стали известны подробности бунта в колонии в Одессе

Газета.Ru13:04

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Коммерсантъ05:34

Украинский омбудсмен сообщила, что заключенные в Одессе взбунтовались из-за обысков

ТАСС07:15

Что известно о бунте в исправительной колонии Одессы

RT на русском09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн

Беспорядки в тюрьме Одессы: Во время бунта на свободе оказались 15 заключенных

КП - Молдова05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Политика

Курц прокомментировал вотум недоверия его правительству

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Обновлено в 12:17
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Хоккей

Третьяк не имеет претензий к хоккеистам сборной России после чемпионата мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после возвращения сборной России из Словакии, где команда на чемпионате мира - 2019 заняла третье место, сказал, что не может предъявить игрокам претензии.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Игры

Создатели Atom RPG обустраивают Мёртвый город

Студия Atom Team совсем скоро, 29 мая, собирается выпустить обновление 1.1 к своей изометрической ролевой игре Atom RPG.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Спорт

Константинова назвала Медведеву близкой подругой

Обновлено в 13:20
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Майкл Калви попросит Следственный комитет отпустить его на ПМЭФ-2019

Основатель фонда Baring Bostok Майкл Калви попросил отпустить его в Петербург, где он смог бы посетить ПМЭФ-2019.
Обновлено в 10:59
Политика

Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:15
Политика

В ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму

Обновлено в 11:59
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Акционеры ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинули трех новых кандидатов в совет директоров компании, включая Валентина Юмашева, экс-главу администрации президента РФ, следует из пресс-релиза оператора.
Обновлено в 14:11
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Стрелков объяснил отступление войск ДНР из Славянска в 2014 году

Обновлено в 01:00
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное