Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонииBFM.ru 05:49
По неофициальной информации, заключенные были недовольны плохими условиями содержания. Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
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Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто серьезно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима.
— Людмила Денисова, украинский политикИноСМИ 11:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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