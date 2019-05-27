В Одессе подавили бунт в колонииИзвестия 07:02

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных. Об этом 27 мая сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко.

В Одессе подавили бунт в колонии

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